В Госдуме оценили планы Киева по 40-дневной операции СБУ

Политик добавил, что от подобных решений киевского режима в первую очередь страдают рядовые украинцы. По его словам, человеческие жизни волнуют президента Украины в последнюю очередь. Колесник считает, что Зеленский продолжает произносить демагогические речи, а все его действия — это игра на публику. При этом, как заметил депутат, странам НАТО и неонацистам в Киеве такой подход нравится, и они продолжают аплодировать.