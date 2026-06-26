Колесник подчеркнул, что Зеленский склонен к артистическим эффектам. «Сам-то он откуда вышел? Из погорелого театра. Все эти усиления ударов, сомнительные операции. Россия готова ко всему. И намерена отвечать. Что ждет Украину в таком случае? Будут усилены удары со стороны ВС РФ по военно-промышленным объектам, связанным с ВСУ», — отметил собеседник NEWS.ru.
Политик добавил, что от подобных решений киевского режима в первую очередь страдают рядовые украинцы. По его словам, человеческие жизни волнуют президента Украины в последнюю очередь. Колесник считает, что Зеленский продолжает произносить демагогические речи, а все его действия — это игра на публику. При этом, как заметил депутат, странам НАТО и неонацистам в Киеве такой подход нравится, и они продолжают аплодировать.
«Этот их театр может стать погорелым», — резюмировал Колесник.
Напомним, ранее Владимир Зеленский утвердил для Службы безопасности Украины 40-дневную операцию, нацеленную на воздействие на Россию. Как заявил сам президент, главная цель этой инициативы — побудить Москву прекратить боевые действия.