Отчаявшаяся мать из Красноярска сдала сына в полицию за пьянство и побои

В Красноярске пожилая мать была вынуждена сдать сына в полицию, чтобы защититься от побоев. В итоге буйного мужчину усмирил участковый, рассказали в МУ МВД России «Красноярское».
В июне в участковый пункт полиции № 4 обратилась за помощью 81-летняя женщина. Бабушка пожаловалась: ее сын (1977 года рождения) постоянно пьет. А в алкогольном опьянении ведет себя агрессивно, то и дело поднимает руку на мать. Отчаявшейся женщине пришлось пойти в полицию.
Сотрудники МВД незамедлительно выехали по адресу. Самого нарушителя в квартире не оказалось — распивал спиртное в сквере неподалеку. Там его и задержали сотрудники полиции.
В отношении мужчины были составлены административные протоколы — за рукоприкладство и распитие алкоголя в общественном месте. По решению мирового судьи Ленинского района за «Побои» агрессор получил 10 суток ареста. Кроме того, его поставили на профилактический учет за правонарушения в семейно-бытовой сфере.
После этого мать обратилась к руководству ГУ МВД по краю с просьбой объявить благодарность участковому, который помог урегулировать ситуацию.