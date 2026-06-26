Отчаявшаяся мать из Красноярска сдала сына в полицию за пьянство и побои

В отношении мужчины были составлены административные протоколы — за рукоприкладство и распитие алкоголя в общественном месте. По решению мирового судьи Ленинского района за «Побои» агрессор получил 10 суток ареста. Кроме того, его поставили на профилактический учет за правонарушения в семейно-бытовой сфере.