В Перми скоропостижно скончался 36-летний фельдшер скорой помощи

В его адрес Максима Сергеевича пациенты писали благодарности, отмечали его «профессионализм во всем, начиная от звонка в дверь и заканчивая последним “до свидания”. Он умел оказать моральную поддержку пострадавшим и их родным, всегда проявляя такт в общении.