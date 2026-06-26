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В Перми скоропостижно скончался 36-летний фельдшер скорой помощи

Максим Кривощёков около 16 лет работал в выездной бригаде «скорой».

Источник: Комсомольская правда

Пермская станция скорой медицинской помощи сообщила о скоропостижной смерти 25 июня фельдшера выездной бригады Кривощёкова Максима Сергеевича. Ушедшему из жизни коллеги было всего 36 лет.

Ранний и внезапный уход из жизни Максима Кривощёкова потряс коллег и стал большим горем для семьи. Своей профессиональной деятельностью в «скорой» он спасал жизни горожан почти 16 лет.

«Максим был добрым, спокойным, умным. Всегда вежливо и внимательно относился к пациентам, был грамотным специалистом», — говорят о коллеге сотрудники Мотовилихинской подстанции.

В его адрес Максима Сергеевича пациенты писали благодарности, отмечали его «профессионализм во всем, начиная от звонка в дверь и заканчивая последним “до свидания”. Он умел оказать моральную поддержку пострадавшим и их родным, всегда проявляя такт в общении.

Пермская станция скорой медицинской помощи выражает глубочайшие соболезнования семье и близким Максима Сергеевича, скорбим вместе с ними. Прощание состоится 27 июня с 12:20 в Перми на ул. Грачева, 12.