Начальник УМВД Челябинска Александр Рябоконь стал полковником

«Для Михаила Александровича эта награда стала символическим признанием заслуг: пришла она перед выходом офицера в отставку. Почти четверть века он посвятил службе в органах внутренних дел. Сергей Космачев поздравил Михаила Кленова с началом нового жизненного этапа и поблагодарил за проделанную работу», — также уточнили в пресс-службе.