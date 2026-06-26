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Начальник УМВД Челябинска Александр Рябоконь стал полковником

Такие же погоны переданы руководителю ОМВД «Коркинский» Шеренгину.

Начальник УМВД Челябинска Александр Рябоконь стал полковником, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Полковничьи погоны из рук начальника регионального полицейского Главка Сергея Космачева получили руководители УМВД по Челябинску Александр Рябоконь и ОМВД “Коркинский” Константин Шеренгин. Также звания полковника полиции был удостоен заместитель начальника челябинского УМВД Андрей Никифоров», — говорится в комментарии.

За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий объявлена благодарность президента России заместителю начальника областного ГУ МВД по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Сергею Кокшарову и заместителю начальника полиции (по охране общественного порядка) челябинского УМВД Михаилу Кленову.

«Для Михаила Александровича эта награда стала символическим признанием заслуг: пришла она перед выходом офицера в отставку. Почти четверть века он посвятил службе в органах внутренних дел. Сергей Космачев поздравил Михаила Кленова с началом нового жизненного этапа и поблагодарил за проделанную работу», — также уточнили в пресс-службе.