Начальник УМВД Челябинска Александр Рябоконь стал полковником, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Полковничьи погоны из рук начальника регионального полицейского Главка Сергея Космачева получили руководители УМВД по Челябинску Александр Рябоконь и ОМВД “Коркинский” Константин Шеренгин. Также звания полковника полиции был удостоен заместитель начальника челябинского УМВД Андрей Никифоров», — говорится в комментарии.
За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий объявлена благодарность президента России заместителю начальника областного ГУ МВД по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Сергею Кокшарову и заместителю начальника полиции (по охране общественного порядка) челябинского УМВД Михаилу Кленову.
«Для Михаила Александровича эта награда стала символическим признанием заслуг: пришла она перед выходом офицера в отставку. Почти четверть века он посвятил службе в органах внутренних дел. Сергей Космачев поздравил Михаила Кленова с началом нового жизненного этапа и поблагодарил за проделанную работу», — также уточнили в пресс-службе.