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В Красноярске прошел выпускной бал кадет и гимназисток

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На площади перед Большим концертным залом Красноярска состоялся традиционный праздник выпуска воспитанников кадетских корпусов и воспитанниц Мариинских гимназий. Участниками мероприятия стали около 500 человек.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На площади перед Большим концертным залом Красноярска состоялся традиционный праздник выпуска воспитанников кадетских корпусов и воспитанниц Мариинских гимназий. Участниками мероприятия стали около 500 человек.

В этом году учебные заведения оканчивают 323 выпускника. После прохождения знаменной группы собравшиеся почтили минутой молчания память героев-кадет, отдавших жизни служению Отечеству.

Министр образования Красноярского края Татьяна Гридасова вручила аттестаты особого образца медалистам. Более 50 выпускников получили золотые и серебряные медали, еще 15 ожидают результаты ЕГЭ для их подтверждения.

По традиции кадеты простились с корпусными знаменами, прошли торжественным маршем по площади и подбросили монеты на удачу. Завершился праздник прощальным вальсом в исполнении кадет и гимназисток.

В этом году из школ края выпускаются более 15 тысяч одиннадцатиклассников и почти 36 тысяч девятиклассников. Выпускные вечера пройдут 27 июня, сообщили в министерстве образования.