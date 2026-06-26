Эксперт рассказала, как в Калининградской области садоводам защитить урожай от фитофторы

«Вы приезжаете на участок в пятницу, ваша картошка вообще выглядит прекрасно: зеленая, собирается цвести или уже цветет. Вы живете несколько дней на даче или уехали, например, в воскресенье, и все ваши зеленые кусты стоят уже коричневые, помидоры имеют коричневые пятна, и все это выглядит как сплошная вирусная антисанитария», — говорит Дарья, отмечая, что споры живучи и могут даже перелететь с соседнего участка. Более того, их можно занести в теплицу даре, не помыв руки. Если вы ранее притронулись к пораженному плоду, например.