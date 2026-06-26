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Эксперт рассказала, как в Калининградской области садоводам защитить урожай от фитофторы

Дачникам стоить думать о гигиене и выбирать хороший посадочный материал.

Источник: Комсомольская правда

Фитофтора — это опасное заболевание растений, которое «любит», когда днем жара, как сейчас в Калининграде, а ночью прохлада, влага и роса. О том, чем опасна болезнь опасна, рассказала 26 июня в эфире еженедельного стрима «Дом Советов» агроном-селекционер агропромышленного холдинга «Залесье» Дарья Икко.

По ее словам, фитофтора — это самая ужасная страшилка для дачника и производственника. Потому что грибок действует молниеносно.

«Вы приезжаете на участок в пятницу, ваша картошка вообще выглядит прекрасно: зеленая, собирается цвести или уже цветет. Вы живете несколько дней на даче или уехали, например, в воскресенье, и все ваши зеленые кусты стоят уже коричневые, помидоры имеют коричневые пятна, и все это выглядит как сплошная вирусная антисанитария», — говорит Дарья, отмечая, что споры живучи и могут даже перелететь с соседнего участка. Более того, их можно занести в теплицу даре, не помыв руки. Если вы ранее притронулись к пораженному плоду, например.

Так что совет от Дарьи Икко — мыть руки. Но также помнить о севообороте: «Вы можете один год посадить картофель, на следующий год там, например, какой-нибудь лук, порей и перец. Вы поменяли место, где вы сажаете картофель и уже снизили риски развития фитофторы. Второе — это использование качественного семенного материала».

Интересно, что если съесть пораженный плод, вам ничего не будет. Сам гриб, вызывающий болезнь, не ядовит. Вы не отравитесь, а вот риск потерять 70−80% урожая есть всегда.

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