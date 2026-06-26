В «Алтын-Эмеле» показали, как символ казахской степи заботится о потомстве

В парке не только продемонстрировали видео с фотоловушки, но и рассказали некоторые сведения о жизни хищной птицы.
Так, зрение степного орла — это важнейший биологический инструмент, адаптированный к жизни на открытых ландшафтах.
Оно в 4−8 раз острее человеческого, что позволяет птице замечать мелкую добычу с расстояния в несколько километров.
Казахстан является главным домом для степного орла (Aquila nipalensis), так как на территории республики гнездится около 75% всей мировой популяции этой хищной птицы. Степной орел служит живым символом бескрайних казахстанских просторов. Степной орел занесен в Красную книгу Казахстана.
На днях мы рассказывали, что в Мангистау спасли редчайшего зверя из Красной книги.