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В «Алтын-Эмеле» показали, как символ казахской степи заботится о потомстве

Государственный национальный природный парк (ГНПП) «Алтын-Эмель» на своей странице в Instagram опубликовал уникальное видео: в кадр попал момент, как степной орел кормит птенца, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В парке не только продемонстрировали видео с фотоловушки, но и рассказали некоторые сведения о жизни хищной птицы.

Так, зрение степного орла — это важнейший биологический инструмент, адаптированный к жизни на открытых ландшафтах.

Оно в 4−8 раз острее человеческого, что позволяет птице замечать мелкую добычу с расстояния в несколько километров.

Казахстан является главным домом для степного орла (Aquila nipalensis), так как на территории республики гнездится около 75% всей мировой популяции этой хищной птицы. Степной орел служит живым символом бескрайних казахстанских просторов. Степной орел занесен в Красную книгу Казахстана.

На днях мы рассказывали, что в Мангистау спасли редчайшего зверя из Красной книги.