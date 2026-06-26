На Дону водителей могут лишить зарплаты из-за опозданий и неисправных кондиционеров

В Ростовской области намерены ужесточить контроль за эксплуатацией общественного транспорта — водители рискуют остаться без оплаты за выполненные рейсы, если их автобус выйдет на маршрут без исправного кондиционера, терминала для безналичной оплаты или электронного табло. Об этом сообщила заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.