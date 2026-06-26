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На Дону водителей могут лишить зарплаты из-за опозданий и неисправных кондиционеров

В Ростовской области намерены ужесточить контроль за эксплуатацией общественного транспорта — водители рискуют остаться без оплаты за выполненные рейсы, если их автобус выйдет на маршрут без исправного кондиционера, терминала для безналичной оплаты или электронного табло. Об этом сообщила заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.

Источник: Коммерсантъ

В Ростовской области намерены ужесточить контроль за эксплуатацией общественного транспорта — водители рискуют остаться без оплаты за выполненные рейсы, если их автобус выйдет на маршрут без исправного кондиционера, терминала для безналичной оплаты или электронного табло. Об этом сообщила заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.

Как отметила госпожа Беликова, сейчас регион внедряет систему регулируемого тарифа. Она позволит в реальном времени отслеживать работу автобусов и фиксировать возможные нарушения.

Система будет также фиксировать выполнение расписания. Отклонением от нормы считается не только задержка автобуса, но и его отправка раньше положенного времени.