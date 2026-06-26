В волгоградском парке альпака Карамелька вышла к гостям и сородичам

Карамелька родилась в мае в местной деревне «Альпаково». Ее мягкая шерсть оказалась нежного карамельного оттенка — отсюда и такое «вкусное» имя. Первый месяц жизни детеныш провел вместе с мамой Альфой в отдельном домике под присмотром зоологов. Как только Карамелька окрепла и перешла на взрослый корм, ей разрешили переезд.