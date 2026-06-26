Владельцев питбайков, брошенных на Казанском шоссе, привлекли к ответственности

В Нижнем Новгороде полицейские привлекли к ответственности подростков, оставивших свои питбайки в неположенном месте, а также их родителей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
18 июня около торгового центра на Казанском шоссе была обнаружена целая колонна из семи питбайков, припаркованных прямо на тротуаре. Бесхозный транспорт переместили на спецстоянку.
Полицейские установили личности всех владельцев питбайков — ими оказались подростки. В отношении их родителей были составлены пять протоколов за ненадлежащее воспитание детей. Сами же нарушители, достигшие 16-летнего возраста, получили по два материала за вождение без прав и еще два — за парковку на тротуаре.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, как уберечь подростков от ДТП и что должны знать родители.