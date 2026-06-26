Владельцев питбайков, брошенных на Казанском шоссе, привлекли к ответственности

Полицейские установили личности всех владельцев питбайков — ими оказались подростки. В отношении их родителей были составлены пять протоколов за ненадлежащее воспитание детей. Сами же нарушители, достигшие 16-летнего возраста, получили по два материала за вождение без прав и еще два — за парковку на тротуаре.