В России достаточно топлива на рынке — Новак

В РФ сформировано достаточно объёмов топлива, которого хватает для обеспечения внутреннего рынка. Об этом, ссылаясь на вице-премьера России Александра Новака, пишет ТАСС в пятницу, 26 июня.
«У нас топлива достаточно на рынке», — ответил чиновник на вопрос, достаточно ли запасов и ждать ли увеличения предложения.
Новак добавил, что ажиотаж на рынке топлива искусственно поднял спрос на 20−30%.
Накануне сообщалось, что в Калининградской области ввели лимиты на продажу бензина и дизеля в один бак.
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