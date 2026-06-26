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В России достаточно топлива на рынке — Новак

В Калининградской области ранее ввели лимиты на продажу.

Источник: Клопс.ru

В РФ сформировано достаточно объёмов топлива, которого хватает для обеспечения внутреннего рынка. Об этом, ссылаясь на вице-премьера России Александра Новака, пишет ТАСС в пятницу, 26 июня.

«У нас топлива достаточно на рынке», — ответил чиновник на вопрос, достаточно ли запасов и ждать ли увеличения предложения.

Новак добавил, что ажиотаж на рынке топлива искусственно поднял спрос на 20−30%.

Накануне сообщалось, что в Калининградской области ввели лимиты на продажу бензина и дизеля в один бак.

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