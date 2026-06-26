В Красноярске детям начали проводить малоинвазивные операции при гидронефрозе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярской межрайонной клинической больнице № 20 имени И. С. Берзона внедрили новый метод лечения гидронефроза у детей. Теперь вместо открытых операций через большой разрез врачи выполняют малоинвазивные вмешательства через несколько проколов.
Гидронефроз — врожденное нарушение оттока мочи из почки, которое без лечения может привести к повреждению почечной ткани. По статистике такая патология встречается примерно у двух детей из тысячи новорожденных.
Как рассказал заведующий детским хирургическим центром больницы Симон Полоян, ранее подобные операции в учреждении не проводились. За первые шесть месяцев 2026 года специалисты уже выполнили пять вмешательств по новой технологии.
Преимуществами метода являются минимальная травматичность, отсутствие крупных рубцов, более быстрое восстановление и снижение риска осложнений. Благодаря этому дети легче переносят лечение и быстрее возвращаются к привычной жизни, сообщает краевой минздрав.