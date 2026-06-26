Пособие по больничному выплатят 160 самозанятым волгоградцам

Так, чтобы получить 35 тысяч рублей необходимо ежемесячно перечислять 1 344 рублей или разово в год 16 128 рублей, что составляет 3,84% от выбранной суммы. При выплате в 50 тысяч, размер взносов составит 1 920 рублей или 23 040 рублей соответственно. Право на выплату пособия по больничному листу наступает через полгода после внесения годового взноса либо непрерывной уплаты ежемесячных взносов в течение шести месяцев.