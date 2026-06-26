Диетолог объяснила связь фастфуда с развитием депрессии

По мнению Лебедевой, влияние фастфуда не только не ограничивается изменением массы тела, но и затрагивает химические процессы в мозге. Диетолог пояснила, что рацион с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара нарушает баланс омега-3 и омега-6 жирных кислот. Преобладание омега-6, содержащихся в маслах для жарки, провоцирует системное воспаление в организме.