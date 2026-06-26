Диетолог объяснила связь фастфуда с развитием депрессии

Доцент кафедры диетологии университета «Росбиотех» Анастасия Лебедева в беседе с ТАСС заявила, что регулярное употребление фастфуда в долгосрочной перспективе истощает ресурсы нервной системы и повышает риск развития депрессии.
Как уточнила эксперт, согласно научным данным, у людей, часто питающихся фастфудом, риск развития депрессии выше на 42%. Она отметила, что такая еда, обеспечивающая быстрое удовольствие, со временем негативно сказывается на нервной системе.
По мнению Лебедевой, влияние фастфуда не только не ограничивается изменением массы тела, но и затрагивает химические процессы в мозге. Диетолог пояснила, что рацион с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара нарушает баланс омега-3 и омега-6 жирных кислот. Преобладание омега-6, содержащихся в маслах для жарки, провоцирует системное воспаление в организме.
Врач напомнила, что привлекательность фастфуда обусловлена сочетанием вкусов. Большое количество сахара, жира и соли, названное «точкой блаженства», стимулирует центры удовольствия в мозге. Это приводит к изменению химических процессов и дофаминовых рецепторов. Со временем для достижения прежнего уровня удовольствия требуется больше стимулов, что вынуждает человека потреблять большие порции.