В Тульской области газифицировали деревню Теребуш

«В Тульской области утверждена новая программа развития газоснабжения и газификации на 2026−2030 годы. В рамках этой программы планируется провести газ в 170 населенных пунктов в 20 муниципальных образованиях региона, построить более 350 километров новых газопроводов и подключить к газу 3,2 тысячи домовладений. Будем продолжать системную работу в этом направлении», — добавила она.