В Тульской области газифицировали деревню Теребуш

Газопроводы общей протяженностью 4,7 км ввели в эксплуатацию в деревне Теребуш в Тульской области, сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Всего будут газифицированы 83 домовладения. 14 из них уже подключены к сетям. Заместитель министра энергетики региона Людмила Семенова отметила, что на текущий момент уровень газификации Тульской области достиг 87%, что выше среднего уровня по стране — 73%.
«В Тульской области утверждена новая программа развития газоснабжения и газификации на 2026−2030 годы. В рамках этой программы планируется провести газ в 170 населенных пунктов в 20 муниципальных образованиях региона, построить более 350 километров новых газопроводов и подключить к газу 3,2 тысячи домовладений. Будем продолжать системную работу в этом направлении», — добавила она.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.