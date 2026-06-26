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Второй и третий класс пожароопасности установлены в нижегородских лесах

Карта пожарной опасности обновляется ежедневно.

Источник: Время

Второй-третий, а местами четвертый класс пожароопасности установлены в лесах на территории Нижегородской области. Об этом сообщается в канале министерства лесного хозяйства региона в мессенджере МАХ.

II класс пожароопасности (КПО) полностью действует в лесах Шахуньи, а также Варнавинского, Ветлужского, Воскресенского, Краснобаковского, Тонкинского, Тоншаевского, Уренского и Шарангского муниципальных округов.

В лесах Выксы, Кулебак, Сарова, Вачского, Ковернинского, Навашинского, Пильнинского, Семеновского и Сеченовского округов частично действует III КПО, а в лесах Арзамаса, Дзержинска, Нижнего Новгорода, Первомайска, Чкаловска, Ардатовского, Балахнинского, Богородского, Большеболдинского, Большемурашкинского, Бутурлинского, Вадского, Володарского, Воротынского, Гагинского, Городецкого, Дальнеконстантиновского, Дивеевского, Княгининского, Краснооктябрьского, Лукояновского, Павловского, Перевозского, Починковского, Сергачского, Сокольского, Сосновского, Спасского и Шатковского округов — полностью.

Что касается Бора, Вознесенского и Лысковского муниципальных округов, то здесь частично зафиксирован IV класс пожароопасности в лесах.

На сайте Минлесхоза Нижегородской области в ежедневном режиме обновляется карта пожарной опасности. На ней отмечаются районы, где действует запрет на посещение лесов.

Ранее мы писали про дикую зайчиху, которая вывела детёнышей на лесной пасеке в Воротынском округе.