МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Организация круглосуточных групп в детских садах, возможность приводить ребенка в детсад на полдня по выходным, помощь в подготовке к сдачи ребенком ЕГЭ и другие меры поддержки для одиноких родителей войдут в новую народную программу «Единой России», говорится в сообщении на сайте партии.
«Единая Россия» готовит новые меры поддержки для одиноких родителей. Предложения войдут в новую народную программу партии. Среди инициатив — организация круглосуточных групп в детских садах, возможность родителям приводить ребенка в детсад на полдня по выходным дням, помощь в подготовке к сдачи ребенком ЕГЭ и другие", -сообщили в ЕР.
Как отметила сопредседатель общественного совета партпроекта «Женского движение Единой России», сенатор Дарья Лантратова, нередко одинокие родители, которые работают и одновременно воспитывают детей, не имеют поддержки близких. В таком случае помощь государства становится необходимой.
«Сейчас в России порядка пяти миллионов женщин воспитывают детей самостоятельно. Более миллиона одиноких отцов. Несмотря на то, что у нас широко развита государственная система поддержки для семей с детьми, родителям, которые сами воспитывают малышей в одиночку, не всегда нужна только прямая финансовая помощь», — отметила Лантратова, слова которой приводятся в сообщении.