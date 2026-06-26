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«Единая Россия» готовит новые меры поддержки для одиноких родителей

«Единая Россия» готовит новые меры поддержки одиноких родителей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Организация круглосуточных групп в детских садах, возможность приводить ребенка в детсад на полдня по выходным, помощь в подготовке к сдачи ребенком ЕГЭ и другие меры поддержки для одиноких родителей войдут в новую народную программу «Единой России», говорится в сообщении на сайте партии.

«Единая Россия» готовит новые меры поддержки для одиноких родителей. Предложения войдут в новую народную программу партии. Среди инициатив — организация круглосуточных групп в детских садах, возможность родителям приводить ребенка в детсад на полдня по выходным дням, помощь в подготовке к сдачи ребенком ЕГЭ и другие", -сообщили в ЕР.

Как отметила сопредседатель общественного совета партпроекта «Женского движение Единой России», сенатор Дарья Лантратова, нередко одинокие родители, которые работают и одновременно воспитывают детей, не имеют поддержки близких. В таком случае помощь государства становится необходимой.

«Сейчас в России порядка пяти миллионов женщин воспитывают детей самостоятельно. Более миллиона одиноких отцов. Несмотря на то, что у нас широко развита государственная система поддержки для семей с детьми, родителям, которые сами воспитывают малышей в одиночку, не всегда нужна только прямая финансовая помощь», — отметила Лантратова, слова которой приводятся в сообщении.

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