Нижегородский аэропорт возобновил прием и отправку самолетов 26 июня

Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова полностью возобновил отправку и прием воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта.
Это продолжение ситуации с введением ночных ограничений для самолетов 26 июня. Напомним, ранее из-за угрозы атаки БПЛА в регионе был введен режим беспилотной опасности, в результате чего в воздушной гавани было задержано пять регулярных рейсов. На время вынужденного простоя пассажирам в терминале предоставлялись питьевая вода и необходимая помощь.
На текущий момент все временные меры безопасности отменены. Пассажиров и встречающих просят внимательно следить за актуальным статусом вылетов по громкой связи в терминале, а также на онлайн-табло и на сайтах авиакомпаний.