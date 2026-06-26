Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский аэропорт возобновил прием и отправку самолетов 26 июня

Временные ограничения, введенные ночью из-за угрозы атаки беспилотников, полностью сняты, воздушная гавань возвращается к работе.

Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова полностью возобновил отправку и прием воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта.

Это продолжение ситуации с введением ночных ограничений для самолетов 26 июня. Напомним, ранее из-за угрозы атаки БПЛА в регионе был введен режим беспилотной опасности, в результате чего в воздушной гавани было задержано пять регулярных рейсов. На время вынужденного простоя пассажирам в терминале предоставлялись питьевая вода и необходимая помощь.

На текущий момент все временные меры безопасности отменены. Пассажиров и встречающих просят внимательно следить за актуальным статусом вылетов по громкой связи в терминале, а также на онлайн-табло и на сайтах авиакомпаний.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше