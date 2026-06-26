Терроризировавший отшельницу Агафью Лыкову голодный медведь исчез

Знаменитая отшельница из Хакасии Агафья Лыкова поделилась новостью со своим духовником иереем Игорем Мыльниковым — медведь, который долгое время не давал ей прохода, наконец отступился. Хищник перестал появляться на заимке, сообщает «Комсомольская правда — Красноярск».
Зверь наведывался к отшельнице на протяжении нескольких лет. Он мог неделями караулить ее у порога, не давая выйти из дома. Однажды медведь вломился в огород, и прогнать его удалось только после нескольких выстрелов в воздух из ружья.
Ситуацию осложняло то, что помощница отшельницы уехала на большую землю из-за болезни, а кордон инспектора заповедника «Хакасский» год назад смыло наводнением. Зверь продолжал приходить и тогда, когда на заимке появился священник Георгий Данилов. Попытки отпугнуть хищника петардами и холостыми выстрелами не увенчались успехом.
Последние две недели медведь не появляется. Отец Игорь предположил, что хищник мог уйти на гон, к тому же в тайге сейчас достаточно пропитания, поэтому он перестал быть опасным для человека.
Сейчас 81-летняя отшельница занимается хозяйством — обрабатывает огород в 30 соток на косогоре, ухаживает за козами, курами, собаками и кошками. Недавно к ней прилетал вертолет с продуктами и саженцами, которые передал крестник Лыковой.
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