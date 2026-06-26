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Терроризировавший отшельницу Агафью Лыкову голодный медведь исчез

Медведь, который долгое время не давал прохода знаменитой отшельнице из Хакасии Агафье Лыковой, наконец отступился.

Знаменитая отшельница из Хакасии Агафья Лыкова поделилась новостью со своим духовником иереем Игорем Мыльниковым — медведь, который долгое время не давал ей прохода, наконец отступился. Хищник перестал появляться на заимке, сообщает «Комсомольская правда — Красноярск».

Зверь наведывался к отшельнице на протяжении нескольких лет. Он мог неделями караулить ее у порога, не давая выйти из дома. Однажды медведь вломился в огород, и прогнать его удалось только после нескольких выстрелов в воздух из ружья.

Ситуацию осложняло то, что помощница отшельницы уехала на большую землю из-за болезни, а кордон инспектора заповедника «Хакасский» год назад смыло наводнением. Зверь продолжал приходить и тогда, когда на заимке появился священник Георгий Данилов. Попытки отпугнуть хищника петардами и холостыми выстрелами не увенчались успехом.

Последние две недели медведь не появляется. Отец Игорь предположил, что хищник мог уйти на гон, к тому же в тайге сейчас достаточно пропитания, поэтому он перестал быть опасным для человека.

Сейчас 81-летняя отшельница занимается хозяйством — обрабатывает огород в 30 соток на косогоре, ухаживает за козами, курами, собаками и кошками. Недавно к ней прилетал вертолет с продуктами и саженцами, которые передал крестник Лыковой.

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