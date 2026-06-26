В некоторых районах Севастополя снизился напор воды

Нестабильное напряжение на гидроузлах в Севастополе привело к проблемам с напором воды, в том числе в части Гагаринского района.
«После стабилизации энергосети ситуация изменится. Все городские службы работают в усиленном режиме, чтобы максимально оперативно устранить последствия ограничений», — заверил глава города Михаил Развожаев.
Из-за ночных атак беспилотников энергетики не смогли закончить ремонтные работы по восстановлению электроснабжения. Ожидается, подача электричества будет возобновлена к вечеру 26 июня.
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