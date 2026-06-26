Создано приложение по ускорению коррекции проблем с устной и письменной речью у детей

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Исследователи разработали и опубликовали первое в России стандартизированное приложение, позволяющее быстро и надежно выявлять нарушения способности различать звуки речи, удерживать их в оперативной памяти и проводить фонематический анализ. Данный инструмент поможет специалистам более эффективно корректировать устную и письменную речь детей, сообщила ТАСС пресс-служба НИУ ВШЭ.
«Наше приложение — удобный инструмент, позволяющий надежно оценить способность ребенка различать звуки речи, удерживать их в памяти и проводить различные операции со звуками. Все это необходимо для успешного развития как устной, так и письменной речи. Мы создали этот инструмент для специалистов, работающих с детьми, и для исследователей детской речи», — пояснила старший научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Светлана Дорофеева, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как объясняют ученые, фонологическая обработка — способность различать звуки речи, удерживать их в оперативной памяти, извлекать из долговременной памяти, проводить операции со звуками — является одним из ключевых механизмов, лежащих в основе освоения как устной, так и письменной речи. Проблемы при формировании фонологических навыков приводят к развитию трудностей в обучении чтению и письму, в том числе к дислексии и дисграфии.
Для повышения эффективности терапии подобных нарушений специалисты разработали тест, который включает в себя семь заданий разного уровня сложности — как на понимание речи, так и на ее порождение. Они позволяют оценить способность ребенка различать звуки в минимальных контекстах, удерживать звуковую информацию в оперативной памяти, проводить фонематический анализ и различные манипуляции с фонемами.
Как отмечают исследователи, задания были разработаны с учетом передового мирового опыта и в сотрудничестве с ведущими российскими нейропсихологами. Все стимулы озвучены профессиональным диктором, а результаты автоматически сравниваются с возрастной нормой, что критически важно для принятия диагностических решений. Приложение позволяет детально анализировать результаты и выстраивать индивидуальные программы коррекции, а также проводить серьезные научные исследования.
«Мы проверили нашу батарею тестов в нескольких исследованиях. Это инструмент с доказанной эффективностью, обеспечивающий высокую межэкспертную надежность. Все стимулы в нем подобраны не случайно, а с учетом множества лингвистических параметров. Он не зависит от дикции того, кто проводит тестирование, сохраняет ответы ребенка, обеспечивает возможность проверки результатов и отслеживания динамики», — подытожила Дорофеева.