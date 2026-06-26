Создано приложение по ускорению коррекции проблем с устной и письменной речью у детей

Как объясняют ученые, фонологическая обработка — способность различать звуки речи, удерживать их в оперативной памяти, извлекать из долговременной памяти, проводить операции со звуками — является одним из ключевых механизмов, лежащих в основе освоения как устной, так и письменной речи. Проблемы при формировании фонологических навыков приводят к развитию трудностей в обучении чтению и письму, в том числе к дислексии и дисграфии.