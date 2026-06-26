Минтруд назвал возраст наиболее востребованных на рынке труда россиян

«Почему мы сегодня говорим про 40−45 лет? Сегодня эта возрастная когорта в силу демографических трендов является ниспадающей по количеству, поэтому именно эта возрастная когорта сегодня является наиболее производительной, сегодня является одной из самых востребованных в рынке труда», — цитирует главу Минтруда ТАСС.