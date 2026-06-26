Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтруд назвал возраст наиболее востребованных на рынке труда россиян

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Самой производительной и одной из самых востребованных возрастной группой на рынке труда в России являются россияне 40−45 лет.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Самой производительной и одной из самых востребованных возрастной группой на рынке труда в России являются россияне 40−45 лет.

Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Почему мы сегодня говорим про 40−45 лет? Сегодня эта возрастная когорта в силу демографических трендов является ниспадающей по количеству, поэтому именно эта возрастная когорта сегодня является наиболее производительной, сегодня является одной из самых востребованных в рынке труда», — цитирует главу Минтруда ТАСС.

По словам Котякова, ярмарка вакансий, проходящая в стране, в том числе дает возможность понять, в какой сфере человек может получить свою востребованность, даже с учетом переобучения, либо дополнительных профессиональных программ образования, которые сегодня предлагают центры занятости.

Узнать больше по теме
Антон Котяков: биография, семья и путь к должности министра труда России
Экономист, госсоветник, глава Министерства труда и соцзащиты России, бывший замминистра финансов, Антон Котяков зарекомендовал себя как профессионал в области управления, успешно реализовавший проекты по улучшению социальной политики страны. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше