Многоквартирный дом из дерева строят в Николаевске-на-Амуре

Двухэтажку возводят из профилированного бруса. В доме будут жить люди, переселяющиеся из аварийного жилья. Строительством дома в Николаевске занимается местный подрядчик, у которого имеется свой цех по переработке древесины. Дом будет оснащен всеми коммунальными удобствами, его площадь превысит 600 квадратных метров. Ввести объект в эксплуатацию подрядчик планирует уже в конце этого года. Как подчеркнул губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, власти региона продолжат развивать строительство домов из дерева. В качестве примера губернатор привел Чегдомын, где сейчас ведется строительство 15 деревянных частных домов по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Их предоставят людям по договору найма, но через 10 лет они смогут выкупить их за 1% от рыночной стоимости. «Теперь в Хабаровском крае мы замыкаем цикл — добываем древесину на месте и сами же перерабатываем ее, строим из нее объекты. Я поставил задачу всем главам муниципалитетов — активнее включаться в государственную программу и помогать бизнесу, который стремится развивать в крае перерабатывающие производства. Для Хабаровского края, богатого ресурсами, это очень важно», — заявил Дмитрий Демешин.