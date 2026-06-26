«Пятёрочка» открыла юбилейный 400-й магазин на Дальнем Востоке

Торговая сеть «Пятёрочка» (входит в Х5) открыла 400-й магазин формата «у дома» на территории Дальнего Востока в городе Свободный. Магазин по адресу: улица Инженерная, 93 стал юбилейным не только для ДФО в целом, но и для области. На сегодняшний день в регионе открыты 35 магазинов сети. Торговая площадь нового магазина составляет 356 кв. м. В ассортименте представлены товары собственных торговых марок (СТМ) «Пятёрочки», продукция местных производителей, таких как: «Благовещенский молочный комбинат», молочная продукция и колбасы «Серышевский», мясо птицы «Амур Бройлер», кондитерские изделия «Зея» и «Дуэт», вода «Новотроицкая» и другие, а также товары федеральных поставщиков. Гостям юбилейного магазина доступен широкий ассортимент товаров, включая готовую еду, выпечку собственного производства и свежесваренный кофе. Для пенсионеров предусмотрена скидка 10% при предъявлении пенсионного удостоверения, запущен сервис экспресс-доставки, а также повышенный кешбэк 7% при оплате покупок картой «Апельсин». На Дальнем Востоке покупатели активно пользуются цифровыми сервисами торговой сети. Экспресс-доставка «Пятёрочки» здесь особенно востребована — её доля в 1,5 раза выше, чем в остальных регионах страны. Высоким спросом пользуется и программа лояльности: на сегодняшний день количество активных пользователей карт «Х5 Клуба» на территории составляет более 720 000 человек. Сегодня сеть представлена в Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной и Амурской областях. С момента появления на территории ДФО компания создала более 4 000 рабочих мест не только в крупных городах, но и в отдалённых населённых пунктах. Это позволяет местным жителям трудоустраиваться в федеральную компанию без переезда и проходить полный карьерный путь. Возможность руководить торговой точкой открыта для каждого кандидата вне зависимости от места проживания. На Дальнем Востоке есть множество примеров сотрудников, которые выросли от продавцов-кассиров до директоров магазинов-партнёров, директоров кластеров, HR-бизнес-партнёров и специалистов регионального офиса. В 2025 году ритейлер ввёл в эксплуатацию крупнейший на Дальнем Востоке мультитемпературный распределительный центр в Хабаровске, который полностью обеспечивает снабжение всех действующих магазинов. В 2027 году планируется открытие второго РЦ в Приморском крае, который позволит укрепить логистику и обеспечить возможность дальнейшего роста и развития сети. Для предпринимателей региона сеть предлагает сотрудничество по франшизе. На сегодняшний день на Дальнем Востоке работают четыре франчайзинговых магазина «Пятёрочка» — в Приморском крае и Амурской области. «Четыреста магазинов “Пятёрочка” — это не просто цифра, а подтверждение того, что наша стратегия развития работает эффективно. Мы пришли на Дальний Восток с долгосрочными инвестиционными планами, и сегодня видим, что доверие покупателей и поддержка региональных властей позволяют нам расти уверенными темпами. Мы продолжим открывать магазины и выходить в новые субъекты ДФО, повышая доступность свежих и качественных продуктов для всех жителей региона», — прокомментировал Антон Безрядин, исполнительный директор торговой сети «Пятёрочка» территории Дальний Восток. «Пятёрочка» стала неотъемлемой частью жизни региона, поддерживая инициативы, направленные на популяризацию здорового образа жизни, укрепление семейных ценностей, развитие науки и культуры в городах присутствия. Так, за три с половиной года на Дальнем Востоке торговая сеть реализовала такие проекты, как: благоустройство общественного пространства в г. Владивосток; обновление детской поликлиники Дальневосточного федерального университета; волонтёрская акция по озеленению мыса Ахлестышева на острове Русском; междисциплинарный проект в сфере паблик-арта «Метацентры: город без окраин», представленный на стенде Минвостокразвития России и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в рамках ВЭФ 2025; образовательный проект «Технологии рядом» для школьников старших классов и студентов первых курсов; серия семейных мероприятий совместно с телеканалом СТС — «КиноПятёрочка», проект «Корзина доброты» — сбор продуктов питания для нуждающихся, интеграции в городские мероприятия и другие. Справочная информация Торговая сеть «Пятёрочка» — крупнейшая российская сеть магазинов «у дома», которая насчитывает 25 533 точки в 75 регионах России по состоянию на 31 марта 2026 года. Вместе с торговыми сетями «Перекрёсток» и «Чижик», магазинами «Красный Яр» и «Слата» и медиаплатформой Food.ru входит в X5, которая занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много Лосося».