Прокуратура добилась обновления автобусов на 22-м маршруте в Комсомольска

Прокуратура выявила на 22-м маршруте («Хладокомбинат — Амурсталь») старый автобус без низкого пола и спецоборудования, возрастом 22 года вместо 5. После представления предприниматель закупил новый автобус. Перевозчика привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 20 тысяч рублей. Источник: komcitynews.