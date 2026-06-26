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Вертолет совершил жесткую посадку на севере Красноярского края

Вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку в районе городского поселка Северо-Енисейск Красноярского края, сообщает транспортная прокуратура.

Вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку в районе городского поселка Северо-Енисейск Красноярского края, сообщает транспортная прокуратура.

Авиаинцидент произошел сегодня с воздушным судном, которое эксплуатирует компания «Геликс Аэро».

По информации СК, на борту было 12 человек: 3 члена экипажа и 9 пассажиров. Все они живы. Данные о пострадавших уточняются.

Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия, а также размер ущерба. Проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна).

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