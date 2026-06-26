Замглавы РАН и глава ВНИИ «Экология» возглавили научно-технический совет Минприроды

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Вице-президент Российской академии наук (РАН) Степан Калмыков и директор единого научного центра Минприроды России «ВНИИ Экология» Александр Закондырин возглавили новый состав научно-технического совета Минприроды России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «ВНИИ Экология».
«В состав совета вошли 83 ведущих представителей научного сообщества, в том числе 70 докторов наук, 33 академика и члена-корреспондента РАН. Сопредседателями совета утверждены вице-президент Российской академии наук, доктор химических наук Степан Калмыков и директор единого научного центра Минприроды России ФГБУ “ВНИИ Экология”, доктор экономических наук Александр Закондырин», — говорится в сообщении.
В составе совета создано шесть секций во всем направлениям работы министерства: в области геологии и недропользования (председатель секции — заслуженный геолог России Александр Лобусев), водных ресурсов (председатель секции — член-корреспондент РАН Александр Крылов), охраны окружающей среды и экологической безопасности (председатель секции — академик РАН Александр Брюханов), развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ), охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира (председатель секции — советник руководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов), в области лесных ресурсов (председатель секции — академик РАН Александр Мартынюк), а также общесистемных проблем государственной политики в сфере природных ресурсов и экологии (председатель секции — Борис Шенфельд).
«Совет займется вопросами стратегического планирования природо-ресурсного комплекса и охраны окружающей среды, экспертизы проектов нормативно-правовых актов и оценки эффективности и результативности применения технологий, применяемых при реализации национального проекта “Экологическое благополучие” и стратегической инициативы “Геология: возрождения легенды”, — уточнили в институте.