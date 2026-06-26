Замглавы РАН и глава ВНИИ «Экология» возглавили научно-технический совет Минприроды

В составе совета создано шесть секций во всем направлениям работы министерства: в области геологии и недропользования (председатель секции — заслуженный геолог России Александр Лобусев), водных ресурсов (председатель секции — член-корреспондент РАН Александр Крылов), охраны окружающей среды и экологической безопасности (председатель секции — академик РАН Александр Брюханов), развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ), охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира (председатель секции — советник руководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов), в области лесных ресурсов (председатель секции — академик РАН Александр Мартынюк), а также общесистемных проблем государственной политики в сфере природных ресурсов и экологии (председатель секции — Борис Шенфельд).