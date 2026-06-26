За один день жители Калининградской области отдали мошенникам более 8 млн рублей

Только за один день, 25 июня, четверо жителей Калининградской области отправили мошенникам 8 млн 130 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Калининградской области.
Больше всех — 3.6 млн рублей — отдала преступникам предпринимательница из Калининграда, поверив в историю про пресловутый «безопасный счет».
В числе жертв мошенников также оказались две пенсионерки из Калининграда, которые поверили позвонившим им «сотрудникам ФСБ» и специалист по ремонту техники из Черняховска, который, как ему показалось сначала, выгодно вложился в брокерскую платформу.
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