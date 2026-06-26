5 лет взаперти: в Саратове мать превратила жизнь 16-летней дочери в клетку

Этот сигнал стал точкой невозврата. Уполномоченный Юлия Васильева мгновенно подключила полицию. В итоге семья поставлена на учет, а для девочки, наконец, наступил рассвет. Сейчас ей помогают оформить первый в жизни паспорт, решают вопрос со школой и возвращением в нормальный мир. Психологи работают не только с жертвой, но и с ее матерью — чтобы понять, что заставило взрослого человека запереть собственного ребенка на пять лет.