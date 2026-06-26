Под Волгоградом завершено строительство нового ФАПа и медотделения

ФАП построен в посёлке Хвощинка Еланского района. Он способен принимать до 20 пациентов за одну смену. Здание площадью 96 кв. метров изначально сконструировано как медицинский объект и отвечает всем современным требованиям. Здесь разместились приёмный кабинет, смотровая, процедурная и санитарные помещения.