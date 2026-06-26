В Уфе появится улица имени Павла Качкаева

Так, одна из новых улиц столицы будет носить имя экс-мэра Павла Качкаева. Депутаты проголосовали единогласно — 30 за. Помимо прочего, в столице скоро появятся улицы имени героев Якова Афанасьева, Ульмаса Шакирова, Анатолия Квашнина. Один из новых скверов Уфы теперь будет называться Студенческим.