Так, одна из новых улиц столицы будет носить имя экс-мэра Павла Качкаева. Депутаты проголосовали единогласно — 30 за. Помимо прочего, в столице скоро появятся улицы имени героев Якова Афанасьева, Ульмаса Шакирова, Анатолия Квашнина. Один из новых скверов Уфы теперь будет называться Студенческим.
В Уфе появится улица имени Павла Качкаева
Уфимским улицам присвоили названия. Депутаты горсовета проголосовали за новые наименования. По всем из них прошли экспертные комиссии, сообщил замглавы администрации Ильдар Хабибуллин. Также горожане принимали участие в опросах.