Школы Ивановской области начали получать новое оборудование

Новое оборудование для кабинетов физики, музыки и изобразительного искусства начало поступать в школы Ивановской области при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в департаменте образования и науки региона.
Современный инвентарь в учреждениях установят до 1 сентября. Например, для оснащения музыкальных классов уже закуплены комплекты демонстрационных учебных таблиц, ксилофоны, шейкеры, трещотки и другие инструменты. Для проведения уроков по изобразительному искусству поставлены комплекты гипсовых моделей головы и геометрических тел.
А в кабинетах физики установят новые источники питания постоянного тока, демонстрационные наборы механических и волновых явлений, электрических полей. Также школы получат микроскопы, барометры и другие приборы для практических занятий.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.