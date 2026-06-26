В Челябинске на две недели отключат горячую воду в 822 домах

С 7 июля в Челябинске начнётся третий этап гидравлических испытаний теплосетей. На время опрессовок горячее водоснабжение отключат в 822 многоквартирных домах, 93 домах частного сектора и 96 социальных учреждениях. Об этом сообщили в мэрии.