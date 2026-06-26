Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске на две недели отключат горячую воду в 822 домах

С 7 июля в Челябинске начнётся третий этап гидравлических испытаний теплосетей. На время опрессовок горячее водоснабжение отключат в 822 многоквартирных домах, 93 домах частного сектора и 96 социальных учреждениях. Об этом сообщили в мэрии.

Источник: Pchela.News

Под отключение попадут потребители во всех районах города, кроме Металлургического и Центрального. Перечень адресов опубликован по ссылке.

Кроме того, в течение июля по отдельному графику пройдут гидравлические испытания в домах, которые обслуживаются локальными котельными.

Как сообщили в городском управлении ЖКХ, плановый срок отключения горячей воды составит две недели. Однако в случае выявления повреждений на сетях или необходимости дополнительного ремонта работы могут затянуться, и период отключения будет продлён.

Жителям посоветовали на время испытаний перекрыть вентиль горячей воды, чтобы счётчики не фиксировали расход отсутствующей услуги.