В Челябинске на две недели отключат горячую воду в 822 домах

Под отключение попадут потребители во всех районах города, кроме Металлургического и Центрального. Перечень адресов опубликован по ссылке.
Кроме того, в течение июля по отдельному графику пройдут гидравлические испытания в домах, которые обслуживаются локальными котельными.
Как сообщили в городском управлении ЖКХ, плановый срок отключения горячей воды составит две недели. Однако в случае выявления повреждений на сетях или необходимости дополнительного ремонта работы могут затянуться, и период отключения будет продлён.
Жителям посоветовали на время испытаний перекрыть вентиль горячей воды, чтобы счётчики не фиксировали расход отсутствующей услуги.