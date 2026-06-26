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В Ростовской области продажи препаратов от аллергии выросли на 17%

В январе-мае 2026 года аптеки Ростовской области продали антигистаминных препаратов на 280,3 млн руб., что на 16,8% больше, чем за первые пять месяцев прошлого года (239,9 млн руб.). Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на данные пресс-службы DSM Group.

В январе-мае 2026 года аптеки Ростовской области продали антигистаминных препаратов на 280,3 млн руб., что на 16,8% больше, чем за первые пять месяцев прошлого года (239,9 млн руб.). Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на данные пресс-службы DSM Group.

В тот же период продажи лекарств от аллергии в упаковках на 7,7% — с 864,9 тыс. до 931 тыс. штук.

Самым популярным среди жителей региона препаратом стал «Тералиджен». Его продажи выросли на 27,8%, с 31,6 млн руб. до 40,4 млн руб. В топ-5 востребованных лекарств вошли «Цетрин», «Супрастин», «Зодак» и «Донормил».