Пора купаться: погода на калининградском побережье 26 июня

Балтийск: жёлтый флаг, купание разрешено с осторожностью. На море штиль, температура воды 18—19 °C. Зеленоградск: флаг жёлтый, в воду заходить с осторожностью. Температура воды +19 °C, воздуха сейчас — +21 °C. Пионерский: флаг зелёный, купание разрешено. Температура воды +20 °C, воздуха сейчас — +22 °C. Светлогорск: жёлтый флаг, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +21 °C, юго-западный ветерок, а «море практически лежит». Янтарный: флаг жёлтый, заходить в море можно с осторожностью. Температура воды +18 °C.