В Красноярском крае вертолет совершил жесткую посадку

КРАСНОЯРСК, 26 июн — РИА Новости. Вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку в Красноярском крае, прокуратура взяла на контроль поисково-спасательные работы, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
«В районе населенного пункта Северо-Енисейск Красноярского края вертолет Ми-8Т, эксплуатируемый ООО “Геликс Аэро”, совершил жесткую посадку… Причины и обстоятельства события устанавливаются», — говорится в сообщении.
Уточняется, что Красноярская транспортная прокуратура поставила на контроль поисково-спасательные работы и организовала проверку инцидента.