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В Красноярском крае вертолет совершил жесткую посадку

В Красноярском крае вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку.

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 26 июн — РИА Новости. Вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку в Красноярском крае, прокуратура взяла на контроль поисково-спасательные работы, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«В районе населенного пункта Северо-Енисейск Красноярского края вертолет Ми-8Т, эксплуатируемый ООО “Геликс Аэро”, совершил жесткую посадку… Причины и обстоятельства события устанавливаются», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Красноярская транспортная прокуратура поставила на контроль поисково-спасательные работы и организовала проверку инцидента.