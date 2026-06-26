Выснилось, кому принадлежали питбайки, брошенные на Казанском шоссе

«По итогам проверки составлено 5 протоколов в отношении родителей за ненадлежащее воспитание детей; а их дети, которые уже достигли 16 лет, получили по 2 материала за управление без прав и ещё 2 материала за парковку на тротуаре», — отмечается в сообщении.