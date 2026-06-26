Стоимость литра бензина АИ-95 на ряде нижегородских АЗС достигла 130 рублей

Цена литра бензина АИ-95 на некоторых нижегородских заправках достигла 130 рублей. Об этом сообщает корреспондент агентства с места событий.
В частности, такая стоимость была зафиксирована на АЗС «Ока-пропан» по адресу: Нижний Новгород, проспект Гагарина, 234Б.
Литр бензина АИ-92 на этой заправке продают за 120 рублей.
Примерно такие же цены — на соседней АЗС Esco (проспект Гагарина, 236).
Напомним, что очереди на АЗС Нижегородской области стали наблюдаться еще на прошлой неделе.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал нижегородцев заправлять автомобили по реальной потребности. По его словам, все муниципалитеты в Нижегородской области обеспечены топливом в необходимом количестве. Он считает, что ажиотаж идет на спад, и скоро ситуация на топливном рынке стабилизируется.