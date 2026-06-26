Стоимость литра бензина АИ-95 на ряде нижегородских АЗС достигла 130 рублей

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал нижегородцев заправлять автомобили по реальной потребности. По его словам, все муниципалитеты в Нижегородской области обеспечены топливом в необходимом количестве. Он считает, что ажиотаж идет на спад, и скоро ситуация на топливном рынке стабилизируется.