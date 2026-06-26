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Что изменится для школьников Казахстана в новом учебном году

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова в кулуарах правительства 26 июня 2026 года рассказала, какие нововведения готовят школьникам Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Она отметила, что в первую очередь речь идет о книгах.

«Учебники переиздаются — до 30 августа 2026 года будет переиздание учебников 3−9 классов, также до 30 декабря — 4−9 классы, потом до 1 апреля — 8 классы по всем предметам. За исключением “Истории Казахстана” и “Всемирной истории” — мы ждем семитомник. По остальным предметам будет переиздаваться», — сказала Жулдыз Сулейменова.

По ее словам, каждые пять лет по закону учебники должны переиздаваться. Книги, используемые сегодня, были изданы в 2017 году.

Ранее министр просвещения рассказала, как будут проверять знания школьников в Казахстане.