Что изменится для школьников Казахстана в новом учебном году

«Учебники переиздаются — до 30 августа 2026 года будет переиздание учебников 3−9 классов, также до 30 декабря — 4−9 классы, потом до 1 апреля — 8 классы по всем предметам. За исключением “Истории Казахстана” и “Всемирной истории” — мы ждем семитомник. По остальным предметам будет переиздаваться», — сказала Жулдыз Сулейменова.