ФК «Пари НН» сыграет с «Ротором» в стартовом туре в Первой лиге дома

Для «Пари НН» первый тур откроется домашней встречей с «Ротором». Во втором туре нижегородцы отправятся в гости к «КАМАЗу» в Набережные Челны, в третьем сыграют на выезде с «Челябинском», а в четвёртом примут дома ярославский «Шинник».