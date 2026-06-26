ФК «Пари НН» сыграет с «Ротором» в стартовом туре в Первой лиге дома

ФНЛ завершила разработку проекта календаря Лиги PARI на сезон 2026/27. При составлении расписания применялся алгоритмический подход, учитывающий спортивные, инфраструктурные, климатические и логистические параметры, а также требования безопасности. Об этом сообщили в РФС.
Старт нового сезона запланирован на 11 июля, финальный 34‑й тур пройдёт 30 мая 2027 года. (6+).
Для «Пари НН» первый тур откроется домашней встречей с «Ротором». Во втором туре нижегородцы отправятся в гости к «КАМАЗу» в Набережные Челны, в третьем сыграют на выезде с «Челябинском», а в четвёртом примут дома ярославский «Шинник».
Итоговый вариант календаря будет опубликован после учёта замечаний от клубов и официального утверждения Исполкомом РФС. До этого момента в расписание могут быть внесены корректировки.
Соперниками «Пари НН» в Первой лиге станут «Арсенал» (Тула), «Велес» (Москва), «Волга» (Ульяновск), «Енисей» (Красноярск), «КАМАЗ» (Набережные Челны), «Ленинградец» (Ленинградская область), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Ротор» (Волгоград), «СКА‑Хабаровск», «Спартак» (Кострома), «Сочи», «Текстильщик» (Иваново), «Торпедо» (Москва), «Урал» (Екатеринбург), «Уфа», «Челябинск» и «Шинник» (Ярославль).
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