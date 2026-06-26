В Минске мошенник сдал другого мошенника милиции, подумав, что его «кинули»

Так, примерно неделю назад 20-летний иностранец нашел в интернете подработку и приехал в Беларусь. В Минске он забрал в условленном месте пакет и планировал вывезти его за границу. При этом молодой человек знал, что в пакете лежат украденные мошенниками деньги, но все равно выполнял задание. Во время выполнения задания у курьера сел телефон, и он не смог связаться с куратором. Тот же подумал, что его «кинули» и решил отомстить, позвонив в милицию.