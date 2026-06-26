Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске мошенник сдал другого мошенника милиции, подумав, что его «кинули»

Милиция задержала в Минске мошенника-мстителя — вот что он сделал.

Источник: Комсомольская правда

В Минске мошенник сдал другого мошенника милиции, решив отомстить, рассказали в МВД.

В милицию обратился мужчина, заявивший, что работник похитил у него крупную сумму. Однако при разбирательстве выяснилось, что заявителем оказался куратор мошенников, а нанятый им исполнитель присвоил деньги обманутой ими минчанки.

Так, примерно неделю назад 20-летний иностранец нашел в интернете подработку и приехал в Беларусь. В Минске он забрал в условленном месте пакет и планировал вывезти его за границу. При этом молодой человек знал, что в пакете лежат украденные мошенниками деньги, но все равно выполнял задание. Во время выполнения задания у курьера сел телефон, и он не смог связаться с куратором. Тот же подумал, что его «кинули» и решил отомстить, позвонив в милицию.

Курьера задержали, у него изъяли 12 тысяч долларов, которые вернут хозяйке.

Проводится разбирательство.

А другой иностранец может сесть в тюрьму на 20 лет из-за поисков золота в Минске.

И еще мы писали, что белорус пойдет под суд за преступление, которое совершил со своим пакетом.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше