В Минске мошенник сдал другого мошенника милиции, подумав, что его «кинули»

В Минске мошенник сдал другого мошенника милиции, решив отомстить, рассказали в МВД.
В милицию обратился мужчина, заявивший, что работник похитил у него крупную сумму. Однако при разбирательстве выяснилось, что заявителем оказался куратор мошенников, а нанятый им исполнитель присвоил деньги обманутой ими минчанки.
Так, примерно неделю назад 20-летний иностранец нашел в интернете подработку и приехал в Беларусь. В Минске он забрал в условленном месте пакет и планировал вывезти его за границу. При этом молодой человек знал, что в пакете лежат украденные мошенниками деньги, но все равно выполнял задание. Во время выполнения задания у курьера сел телефон, и он не смог связаться с куратором. Тот же подумал, что его «кинули» и решил отомстить, позвонив в милицию.
Курьера задержали, у него изъяли 12 тысяч долларов, которые вернут хозяйке.
Проводится разбирательство.
А другой иностранец может сесть в тюрьму на 20 лет из-за поисков золота в Минске.
И еще мы писали, что белорус пойдет под суд за преступление, которое совершил со своим пакетом.