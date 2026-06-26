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На выборы в нижегородское заксобрание VIII созыва выдвинулся первый кандидат

Первый кандидат выдвинулся на выборы в законодательное собрание Нижегородской области восьмого созыва. Им стал самовыдвиженец Павел Данилов, претендующий в депутаты по округу № 7 (Нижегородский район), вокруг которого идет скандал между двумя действующими депутатами.

Источник: Коммерсантъ

Первый кандидат выдвинулся на выборы в законодательное собрание Нижегородской области восьмого созыва. Им стал самовыдвиженец Павел Данилов, претендующий в депутаты по округу № 7 (Нижегородский район), вокруг которого идет скандал между двумя действующими депутатами.

По данным избиркома, Павел Данилов 1974 года рождения является самозанятым, зарегистрирован в Нижегородском районе.

Как писал «Ъ-Приволжье», на выборы по этому округу самовыдвиженцем также намерен пойти действующий депутат Андрей Тарасов, вышедший из «Единой России». Праймериз правящей партии выиграл депутат Максим Ребров, прошедший в текущий созыв заксобрания по партсписку после ухода Ольги Щетининой в Совет Федерации.

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