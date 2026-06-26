Все беременные Хабаровского края смогут получать компенсацию по «Молочной кухне»

Кроме того, с 1 июля 2026 года в крае начнёт действовать ещё одна мера поддержки: малоимущим женщинам, вставшим на учёт по беременности, будут компенсировать расходы на проезд в городском и пригородном транспорте (кроме такси) с использованием карты «МИР» — в пределах лимита 1000 рублей в месяц.