Кинологическая служба Национальной гвардии выходит на новый уровень

Мероприятие проводится один раз в два года и направлено на повышение профессиональной подготовки офицеров-кинологов, совершенствование служебной деятельности и внедрение современных методов работы.
Кинологи обменялись опытом.
В ходе сбора участники обсудили актуальные вопросы развития кинологической службы войск правопорядка.
Особое внимание было уделено:
обмену практическим опытом; современным подходам к подготовке специалистов; применению служебных собак при выполнении служебно-боевых задач; развитию кинологической службы Национальной гвардии.
Изучили зарубежный опыт подготовки служебных собак.
В рамках программы специалисты ознакомились с передовыми зарубежными методиками подготовки служебных собак.
Участники рассмотрели:
современные методы дрессировки; организацию кинологической службы; способы повышения эффективности использования служебных собак; практики обеспечения безопасности и охраны общественного порядка.
Практические занятия прошли в условиях, приближенных к реальным.
Значительная часть программы была посвящена практической подготовке.
Занятия проводились на контрольно-пропускных пунктах охраняемых учреждений, где служебные собаки отрабатывали досмотр людей и транспортных средств в условиях, максимально приближенных к реальной службе.
Кроме того, участники посетили профильные подразделения:
Департамента полиции города Шымкента; Пограничной службы Комитета национальной безопасности; Службы безопасности международного аэропорта Шымкента.
Что дальше.
Учебно-методический сбор позволил специалистам обменяться опытом, повысить профессиональную квалификацию и выработать единые подходы к дальнейшему развитию кинологической службы Национальной гвардии. Полученные знания планируется использовать для совершенствования подготовки специалистов и повышения эффективности применения служебных собак при выполнении задач по обеспечению безопасности.