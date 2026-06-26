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Кинологическая служба Национальной гвардии выходит на новый уровень

На базе учебного центра «Ақтас» воинской части 6506 Национальной гвардии МВД Казахстана в Шымкенте прошел учебно-методический сбор начальников кинологических служб региональных командований и частей непосредственного подчинения, передает DKNews.kz.

Источник: Деловой Казахстан

Мероприятие проводится один раз в два года и направлено на повышение профессиональной подготовки офицеров-кинологов, совершенствование служебной деятельности и внедрение современных методов работы.

Кинологи обменялись опытом.

В ходе сбора участники обсудили актуальные вопросы развития кинологической службы войск правопорядка.

Особое внимание было уделено:

обмену практическим опытом; современным подходам к подготовке специалистов; применению служебных собак при выполнении служебно-боевых задач; развитию кинологической службы Национальной гвардии.

Изучили зарубежный опыт подготовки служебных собак.

В рамках программы специалисты ознакомились с передовыми зарубежными методиками подготовки служебных собак.

Участники рассмотрели:

современные методы дрессировки; организацию кинологической службы; способы повышения эффективности использования служебных собак; практики обеспечения безопасности и охраны общественного порядка.

Практические занятия прошли в условиях, приближенных к реальным.

Значительная часть программы была посвящена практической подготовке.

Занятия проводились на контрольно-пропускных пунктах охраняемых учреждений, где служебные собаки отрабатывали досмотр людей и транспортных средств в условиях, максимально приближенных к реальной службе.

Кроме того, участники посетили профильные подразделения:

Департамента полиции города Шымкента; Пограничной службы Комитета национальной безопасности; Службы безопасности международного аэропорта Шымкента.

Что дальше.

Учебно-методический сбор позволил специалистам обменяться опытом, повысить профессиональную квалификацию и выработать единые подходы к дальнейшему развитию кинологической службы Национальной гвардии. Полученные знания планируется использовать для совершенствования подготовки специалистов и повышения эффективности применения служебных собак при выполнении задач по обеспечению безопасности.