Опрос ФОМ показал, сколько россиян доверяют Путину

Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Более трети (35%) опрошенных сказали, что проголосовали бы за «Единую Россию», 10% отдали бы голоса за ЛДПР, 9% — за КПРФ, 7% — за партию «Новые люди», 3% -за «Справедливую Россию».