Опрос ФОМ показал, сколько россиян доверяют Путину

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Большинство (71%) россиян оценивают положительно работу президента России Владимира Путина на своем посту, 69% респондентов заявили, что доверяют главе государства, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение», опубликованных на его сайте.
Согласно результатам, семь из десяти (71%) граждан РФ считают, что Путин скорее хорошо работает на посту президента РФ, 15% респондентов придерживаются противоположного мнения. Кроме того, 69% россиян заявили, что скорее доверяют президенту РФ, в то время как недоверие Путину выразили 18% респондентов.
Большинство (44%) опрошенных уверены, что российское правительство работает скорее хорошо, 34% россиян ответили, что скорее недовольны работой кабмина РФ. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 52% граждан, 15% респондентов не одобряют его работу.
Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Более трети (35%) опрошенных сказали, что проголосовали бы за «Единую Россию», 10% отдали бы голоса за ЛДПР, 9% — за КПРФ, 7% — за партию «Новые люди», 3% -за «Справедливую Россию».
Еженедельный опрос «ФОМнибус» проведен 19−21 июня среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.