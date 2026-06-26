В Хабаровском крае рыбакам увеличили объёмы вылова корюшки

В Хабаровском крае рыбодобывающим предприятиям выделили дополнительные объёмы корюшки азиатской зубастой. — сообщает Комитет рыбного хозяйства Правительства Хабаровского края.
Решение принято на заседании комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб. В Северо-Охотоморской подзоне часть объёмов направили предприятиям для промысла на рыболовных участках в Ульбанском заливе и Удской губе. Оставшийся нераспределённый ресурс — около 41 тонны — будут распределять по мере поступления заявок.
Также утверждены дополнительные объёмы горбуши и кеты летней для любительского рыболовства в бассейне Амура. Ресурсы направлены на участки в Николаевском и Ульчском районах. В резерве для оперативного регулирования промысла оставлено 260 тонн горбуши и 409 тонн кеты летней.
Ознакомиться с протоколом заседания комиссии можно на официальном сайте Амурского территориального управления Росрыболовства.