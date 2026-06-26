В Хабаровском крае рыбакам увеличили объёмы вылова корюшки

Решение принято на заседании комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб. В Северо-Охотоморской подзоне часть объёмов направили предприятиям для промысла на рыболовных участках в Ульбанском заливе и Удской губе. Оставшийся нераспределённый ресурс — около 41 тонны — будут распределять по мере поступления заявок.