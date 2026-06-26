Мост на ЖБИ в Екатеринбурге полностью откроют в понедельник

Как рассказал директор треста «Уралтрасспецстрой» Борис Ригер, такая технология деформационных швов запускается в Свердловской области впервые, подобные в регионе применяют только на участке трассы М-12, который пока находится на этапе строительства. Новые швы будут бесшумными за счет небольшого перепада и будут меньше изнашиваться. По словам господина Ригера, пока мало точных данных о их сроке службы на практике, но в Тюмени их используют уже шесть лет без необходимости ремонта.