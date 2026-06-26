В Старополтавском районе Волгоградской области запустили новый турмашрут

Новый туристический маршрут-квест «Семья богатыря» запустили в Старополтавском районе Волгоградской области, что соответствует целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в центре развития туризма и международного сотрудничества региона.
Путешественникам предстоит отыскать семь тематических фигурок, разбросанных по самым знаковым точкам района. Каждая из них связана с определенной легендой или природным феноменом. Задача квеста — собрать всю «семью» и заодно познакомиться с культурным кодом этой земли. Например, у Верхнеерусланского шлюзового моста установили фигурку былинного богатыря Еруслана. Остальные шесть персонажей можно будет найти возле исторических зданий, живописных озер и других объектов, которые формируют уникальный облик Старополтавского района.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.