В Старополтавском районе Волгоградской области запустили новый турмашрут

Путешественникам предстоит отыскать семь тематических фигурок, разбросанных по самым знаковым точкам района. Каждая из них связана с определенной легендой или природным феноменом. Задача квеста — собрать всю «семью» и заодно познакомиться с культурным кодом этой земли. Например, у Верхнеерусланского шлюзового моста установили фигурку былинного богатыря Еруслана. Остальные шесть персонажей можно будет найти возле исторических зданий, живописных озер и других объектов, которые формируют уникальный облик Старополтавского района.