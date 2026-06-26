В День молодежи в Красноярске запустят бесплатные автобусы-шаттлы

27 июня в Красноярске будет организована работа бесплатных автобусов-шаттлов. Они будут курсировать через Октябрьский мост им. Павла Федирко, чтобы помочь красноярцам с комфортом добраться до острова Татышев. Там пройдут вечерние мероприятия в рамках празднования Дня молодёжи. Пять больших автобусов будут перевозить пассажиров по маршруту от ТЦ «Авиатор» на левом берегу до торгового центра на съезде с Октябрьского моста и обратно. Проезд будет бесплатным. Автобусы начнут свою работу с 18:00, а последний рейс через остров Татышев пройдёт в 23:30. Интервал движения составит около 6 минут, сообщили в пресс-службе мэрии Красноярска.