Курьер мошенников из Гвардейска получил 5,5 лет колонии за обман пенсионерок

пожилых жителей региона, которых убеждали в том, что они якобы обвиняются в пособничестве вооружённым силам иностранного государства. Потерпевшие передавали средства, чтобы избежать уголовной ответственности.
Подсудимый действовал по указанию кураторов. Он получал деньги от жертв и переводил их соучастникам. Ущерб четырём пенсионеркам превысил 3,3 млн рублей. В ходе суда мужчина полностью возместил ущерб.
Суд с учётом позиции прокуратуры Гвардейского района Калининградской области назначил наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.